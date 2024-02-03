В беседе с Kanal Zero президент Польши Анджей Дуда заявил, что не может представить Крымский полуостров в составе Украины. Последняя до сих пор мечтает вернуть потерянную территорию, но сделать это не в состоянии.

Интервью Анджея Дуды рискует стать скандальным из-за слов о Крыме. Как отметил политик, полуостров интересен и ценен с исторической точки зрения. Однако, если смотреть с этой стороны, то Крым и был когда-то частью Российской империи.

«Я не уверен, что Украина вернет Крым. Если мы посмотрим на историю, то Крым долгое время находился в руках России», — отметил президент Польши.

Слова Дуды вызвали шквал критики со стороны украинцев, поляков и некоторых представителей стран ЕС.

Напомним, что Крымский полуостров присоединили к Российской империи в 1793 году. Крым также входил в состав РСФСР. Регион отдали Украине в 1954 году лишь по решению советского руководства.

Крым присоединили к России в 2014 году по результатам законного референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Большинство жителей полуострова захотели в состав Россию, но Украина до сих пор считает, что территорию оккупировали. Аналогичной позиции придерживаются и в США. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что не будет обстоятельств, при которых Крым вернется в состав Украины. Тем более, что прошло уже девять лет.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий НАТО призвал помочь Украине забрать Крым у России.