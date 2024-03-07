Мероприятия в честь Международного женского дня проведут в парках Подмосковья

В подмосковных парках в честь Международного женского дня пройдут праздничные мероприятия. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Каждая девушка, мама и бабушка получат теплые поздравления и угощение горячим чаем из самовара с ароматными баранками», — говорится в сообщении.

Посетителей также ждут концертная и развлекательная программы, мастер-классы и конкурсы. Так, например, в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде будут работать фудтраки и кафе, в детском городке «Сказочный» и парке «Ивановские пруды» в Красногорске проведут ярмарку мастеров «Для любимой».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.