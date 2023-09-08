«Мертвая энергетика»: экстрасенс рассказала, какое имя нужно дать новорожденному
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О том, как назвать малыша, родители задумываются еще до его рождения. Нередки случаи, когда конкретное имя начинают «продавливать» родственники. Разгораются нешуточные скандалы из-за отказа молодой семьи назвать младенца в честь умерших дедушки или бабушки.
В этом случае родители абсолютно правы, убеждена ясновидящая Инна Мишина. По ее словам, давать имя ребенку в честь родственника ни в коем случае нельзя.
«Имя приходит с ангелом-хранителем. Если мама хочет назвать ребенка так, как она хочет, то нужно слушать сердце. В честь родственников, особенно умерших, называть ребенка категорически нельзя. Даже если судьба умершего была хорошей, это вовсе не означает, что и у ребенка она будет хорошей. Наши ангелы-хранители все разные, у каждого свой. Одинаковым быть ничего не может», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Мишина.
Ясновидящая посоветовала не поддаваться на уговоры родственников, ведь с именем закладывается и жизненная программа маленького человека.
«В честь памяти нельзя называть детей, потому что мертвая энергетика несет мертвую разрушительную программу. Ребенку может это в жизни мешать. У каждого малыша должно быть право на свое развитие и свою судьбу», — объяснила Мишина.
Она добавила, что не стоит называть ребенка и в честь звезд или героев, потому что каждая душа грешна, и ребенок может повторить или взять худшее из судьбы другого человека.
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