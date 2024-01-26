Киевскому режиму в его противостоянии с российской армией не помогут никакие деньги США или остального западного мира. В этом уверен подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

В эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive эксперт подчеркнул, ВСУ сейчас катастрофически не хватает именно людей. Поэтому возможная финансовая или военная помощи Украине теперь уже не имеет совершенно никакого значения.

«Даже если бы (спикер палаты представителей США. — прим. ред.) Майк Джонсон сказал (Украине. — Прим. ред.): «<...> Берите столько денег, сколько пожелаете», то из-за проблем с личным составом это не изменило бы результат на поле боя», — подчеркнул офицер.

В продолжение темы Дэвис добавил, он пришел в ужас от того, что сейчас творится на улицах городов Украины, где из-за повальной мобилизации и связанных с ней конфликтов, одни украинцы начали убивать других.

«Украинцы сейчас начинают убивать тех, кто вылавливает людей. Их находят мертвыми на улице. В них стреляют, потому что люди не хотят этого делать (идти в армию. — прим. ред.)», — рассказал Дэвис.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.