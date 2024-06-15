Месяц до позорища: МОК назвал 14 спортсменов из РФ, допущенных до ОИ-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 15 июня, таки опубликовал вожделенный список из спортсменов из России, которые по мнению местных функционеров, будут допущены до летней Олимпиады в Париже.

Как можно полюбопытствовать опубликованным МОК документом, принять участие в ОИ-2024 во французской столице разрешили (разумеется в нейтральном статусе без флага и гимна) велосипедистам Алене Иванченко, Тамаре Дроновой и Александру Власову. Кроме того, на олимпиаду смогут отправиться целая когорта из российских борцов: Среди них Начын Монгуш, Арслан Багаев, Алан Остаев, Абдулла Курбанов, Магомед Муртазалиев, Шамиль Мамедов. Также представительницы слабого пола: Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова, Наталья Малышева и Алина Касабиева.

Билет в Париж может покупать и выступающая в прыжках на батуте россиянка Анжела Бладцева

Напомним, летняя Олимпиада в Париже состоится стартует 26 июля и будет продолжаться по 11 августа. МОК запретил россиянам демонстрировать абсолютно любую связь со своей родиной, а также национальными спортивными организациями. Кроме того, атлеты из России не смогут посетить церемонии открытия и закрытия ОИ-2024.

Ранее экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал причину нежелательности участия российских спортсменов в Олимпиаде.