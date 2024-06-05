Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал причину нежелательности участия российских спортсменов в Олимпиаде
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По словам экс-тренера футбольной команды ЦСКА Валерия Газзаева, ехать на Олимпиаду, на которой запрещена символика нашей страны, является настоящим унижением. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что также выступление без флага, гимна, герба — это обезличение себя и своей страну. А также это значит заведомо проиграть.
По мнению бывшего тренера, кто все-таки решил ехать на Олимпийские игры – это их личная ответственность.
Напомним, что Олимпиада-2024 открывается в столице Франции 26 июля. Однако для российских и белорусских спортсменов действуют особые условия: они не могут принимать участие в командных видах спорта и использовать символику страны, а также не увидят церемонию открытия Игр. Всего же от нашей страны на Олимпийские игры поедут примерно 40 спортсменов.