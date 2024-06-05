Экс-тренер ЦСКА Газзаев назвал причину нежелательности участия российских спортсменов в Олимпиаде

По словам экс-тренера футбольной команды ЦСКА Валерия Газзаева, ехать на Олимпиаду, на которой запрещена символика нашей страны, является настоящим унижением. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что также выступление без флага, гимна, герба — это обезличение себя и своей страну. А также это значит заведомо проиграть.

По мнению бывшего тренера, кто все-таки решил ехать на Олимпийские игры – это их личная ответственность.

Напомним, что Олимпиада-2024 открывается в столице Франции 26 июля. Однако для российских и белорусских спортсменов действуют особые условия: они не могут принимать участие в командных видах спорта и использовать символику страны, а также не увидят церемонию открытия Игр. Всего же от нашей страны на Олимпийские игры поедут примерно 40 спортсменов.