Метель и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник

Сегодня в столичном регионе будет облачная и снежная погода. Местами ожидается метель, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов.

Ветер ожидается южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Местами возможны порывы до семнадцати метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями сильного снегопада.