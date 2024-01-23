Метель и до 6 градусов мороза ожидаются в Московском регионе во вторник
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе будет облачная и снежная погода. Местами ожидается метель, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Температура воздуха в Подмосковье составит от одного до шести градусов мороза, в Москве — от одного до трех градусов.
Ветер ожидается южного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Местами возможны порывы до семнадцати метров в секунду.
Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот сорок девять миллиметров ртутного столба.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как в Московской области справляются с последствиями сильного снегопада.