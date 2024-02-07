Метель и до семи градусов мороза ожидаются в Москве и Подмосковье в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Прогнозируются сильные снегопады, местами метель.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов мороза, в Москве — от трех до пяти градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет южного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами возможны порывы до семнадцати метров.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот двадцать шесть миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил жителей Московского региона о 25-градусных морозах в конце недели.