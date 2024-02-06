Морозы до 25 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в конце недели
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В столичном регионе в конце недели ожидаются 25-градусные морозы, предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в ночь на субботу в регионе будет пик арктического вторжения. Столбики термометров в столице могут опуститься до отметки ниже минус двадцати градусов, а в некоторых районах области — до минус двадцати пяти градусов.
Холодный арктический воздух, отметил метеоролог в своих соцсетях, начнет активно поступать к берегам Москвы-реки уже в четверг.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какие погодные сюрпризы приготовил россиянам февраль.