Морозы до 25 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в конце недели

По словам синоптика, в ночь на субботу в регионе будет пик арктического вторжения. Столбики термометров в столице могут опуститься до отметки ниже минус двадцати градусов, а в некоторых районах области — до минус двадцати пяти градусов.

Холодный арктический воздух, отметил метеоролог в своих соцсетях, начнет активно поступать к берегам Москвы-реки уже в четверг.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какие погодные сюрпризы приготовил россиянам февраль.