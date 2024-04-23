Международная конференция по семейным ценностям состоялась в Подмосковье

Орехово-Зуевский государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) выступил организатором Международной конференции по семейным ценностям, которая прошла в рамках Года Семьи. Об этом сообщает Министерства образования Московской области.

Отмечается, что в конференции приняли участие более трехсот ученых, преподавателей, экспертов, молодых исследователей России, Казахстана, Китая, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана. В рамках форума работала Международная студенческая площадка «Национальные семейные традиции», а также прошло заседание Круглого стола «Образование и семья — единство ключевых ориентиров и ценностей».

Примечательно, что участники конференции обсудили актуальные вопросы сохранения и укрепления семейных ценностей, роли семьи в воспитании подрастающего поколения, а также пути взаимодействия образовательных учреждений и семьи в формировании духовно-нравственного облика молодежи.

А уже по итогам конференции была принята резолюция, в которой участники призвали к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере укрепления семейных ценностей, а также к разработке и реализации совместных проектов и программ, направленных на поддержку и развитие семьи.