Международный парусный турнир Tenzor International Cup пройдет в Московской области

В 2024 году в Пестово, Мытищах и Сочи пройдут четыре этапа соревнований Tenzor International Cup 2024, предстоящий сезон будет посвящен памяти выдающихся людей в парусном спорте. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Первый этап регаты состоится в подмосковном Пестово, он будет носить имя первого Председателя президиума Всероссийской Федерации парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова. В нем примут участие 30 команд и более 120 яхтсменов., в том числе, зарубежные спортсмены. Они будут бороться за призовой фонд турнира в размере два миллиона рублей, который учрежден титульным партнером соревнований — финансово-правовой группой компаний Tenzor Consulting Group. Отметим, что проект реализуется при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра подготовки сборных России. Информационную поддержку ему оказывает областной Минкульттуризм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.