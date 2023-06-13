Жители Подмосковья смогут установить секретный код для обращения в СФР по телефону

Жители Подмосковья смогут узнавать информацию о своих персональных выплатах от Социального фонда России (СФР) с помощью кодового слова, обратившись по телефону в контакт-центр ведомства, сообщили в областном Министерстве государственного управления, ИТ и связи.

Установить кодовое слово можно в областных МФЦ, где потребуется написать заявление и указать номер телефона, с которого планируется обращаться в СФР. Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня, после этого в личный кабинет гражданина на сайте СФР придет результат данной процедуры. Новая услуга позволит гражданам узнавать о мерах соцподдержки, которые им положены, в дистанционном формате, отметила глава Мингосуправления региона Надежда Куртяник.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил граждан с Днем России.