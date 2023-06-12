Губернатор Подмосковья: сейчас мы особенно понимаем важность единства

Губернатор региона Андрей Воробьев в своем аккаунте в соцсетях отметил важность сегодняшнего праздника. Он подчеркнул, что сейчас все осознают значимость единства.

Глава региона отметил, что Россия - это самая красивая и душевная страна, и жители любят каждый ее уголок. Он добавил, что в России живут такие люди, которые каждый день со всей ответственностью и преданностью служат своей стране и ее гражданам.

«Сегодня мы особенно понимаем, как важно быть вместе. С праздником, с Днем России!» - заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что глава региона по случаю праздника вручил областные и государственные награды.