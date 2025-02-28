Microsoft отключит Skype в мае 2025 года

В мае 2025 года Microsoft планирует окончательно прекратить поддержку Skype, сервиса для обмена сообщениями и видеозвонков, сообщило издание XDA. Информация об этом была обнаружена в бета-версии известной платформы для обмена файлами.

Предполагается, что всех пользователей переведут в Teams. В приложении также есть уведомление о том, что некоторые контакты пользователя уже используют Microsoft Teams бесплатно, вероятно, основываясь на данных из списка контактов.

Skype был запущен в 2003 году и долгое время был ведущим приложением для VOIP-коммуникаций. Microsoft приобрела его в 2011 году за $8,5 млрд и пыталась интегрировать в различные продукты, включая Windows, Windows Phone и Xbox.

Однако популярность Skype упала в последние годы. Microsoft не смогла успешно использовать его во время пандемии, что привело к переходу пользователей на более современные платформы.

Несмотря на то что Microsoft использовала опыт Skype при создании Teams, пользовательский опыт этих двух сервисов существенно различается.

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