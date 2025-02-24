Samsung начала наращивать свои маркетинговые усилия в РФ

Южнокорейская компания Samsung значительно увеличила свою рекламную активность в России, нарастив маркетинговые усилия на 30% в январе-феврале 2025 года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.

Отмечается, что количество рекламных материалов возросло на 10% относительно ноября-декабря 2024 года.

Основная ставка в этой рекламной кампании сделана на продвижение новинок через партнерство с оператором связи МТС. Эксперты отмечают, что это сотрудничество позволяет Samsung оперативно представлять свои новинки российским потребителям. При этом товары компании на местном рынке появляются раньше, чем в Европе и США.

Как ранее стало известно, несколько южнокорейских брендов, включая LG, Samsung и Hyundai, находятся в процессе оценки возможностей для возобновления своей деятельности на российском рынке. Несмотря на активные маркетинговые шаги, официальных подтверждений о возвращении к полным объемам поставок не поступало.

Ранее РБК сообщил, что Apple закрыла разработчикам из России доступ к платформе создания приложений.