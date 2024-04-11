Мигрантов обяжут сдавать биометрию для покупки сим-карт в России

Прибывающие на территорию РФ иностранные граждане смогут покупать сим-карты российских операторов связи только в том случае, если они будут зарегистрированы с использованием биометрии на портале «Госуслуг». Такие требования, как сообщает URA.RU, законодательно подготовлены Минцифры.

Как приводится в тексте документа, в случае отказа предоставить биометрические данные, мигранты будут лишены возможности пользоваться мобильной связью на территории РФ.

«Иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства смогут приобретать сим-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале „Госуслуг“ с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи», — указано в документе.

Данные требование не будут распространяться на дипломатических работников, а также представителей международных организаций и беженцев.

Ранее мы сообщали, что Госдума приняла в первом чтении законопроект по борьбе с фиктивными браками мигрантов.