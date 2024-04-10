Больше не обманут: в Госдуме приняли решение проверять браки россиян с иностранцами

Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект по борьбе с фиктивными браками мигрантов, заключенными для легализации в России. Депутат Госдумы Тамара Фролова рассказала, как изменятся правила регистрации браков, а также условия проживания в стране при установлении отцовства.

Парламентарий подчеркивает: важно, чтобы предпосылок к заключению фиктивных браков в России было как можно меньше. Ведь основа общества – счастливые и крепкие семьи.

«Сегодня с коллегами-депутатами в первом чтении мы приняли законопроект, инициированный нашей партией «Единая Россия», исключающий возможность использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории Российской Федерации», – рассказала депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Изменения будут внесены в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». В частности, будет увеличен срок ожидания разрешения на временное проживание для тех, кто заключил брак с гражданином или гражданкой России. Зато иностранцам, имеющим детей – граждан РФ, будет проще получить официальный статус.

«По действующим правилам, супружество с россиянкой или россиянином позволяет получить разрешение на временное проживание уже через четыре месяца после свадьбы. Этой «лазейкой» активно пользуются некоторые иностранцы. Теперь такой возможности у них не будет. Срок получения РВП увеличится в шесть раз. Иностранцы, заключившие брак с гражданином РФ, смогут оформить его только после двух лет брака. Еще одно важное новшество – те, у кого есть дети с российским гражданством, смогут оформить вид на жительство без оформления разрешения на временное проживание», – пояснила Фролова.

Важно, что, если суд признает уже заключенный брак фиктивным, разрешительные документы будут аннулированы.

«Россия – многонациональная страна. Государство всегда поддержит людей, искренне любящих друг друга, стремящихся создать крепкую семью. Однако фиктивные браки не должны дискредитировать наш институт семьи!» – заключила депутат Госдумы.

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