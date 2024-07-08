Мигранты на Кубани избили подростков за замечание о пьянстве у Вечного огня

Накануне в сети завирусилось видео, где в станице Марьянской в Краснодарском крае произошла потасовка с участием местной молодежи и иностранными гражданами рядом Вечным огнем. Сообщается, что мигранты распивали алкоголь у монумента и один из молодых людей сделал им замечание. В ответ те начали драку.

В результате кулачного боя, местным парням хорошо досталось от мигрантов, которые оказались посильнее. После того, как инцидент получил огласку, произошедшим заинтересовались в руководстве Следственного комитета России.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Краснодарском крае. В социальных медиа сообщается, что группа мигрантов распивала алкоголь у Вечного огня в станице Марьянской. Подростки, проходящие мимо, сделали им замечание. В ответ на это мигранты начали избивать несовершеннолетних», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают всех участников конфликта. Фигуранты будут задержаны и доставлены в отдел для разбирательства. Всем обвиняемым будет избрана мера пресечения на время следствия.

Ранее мы сообщали, что из России выдворят 15 узбекистанцев из-за массовой драки в курортном городе Туапсе Краснодарского края.