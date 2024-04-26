Из России выдворят 15 узбекистанцев из-за массовой драки

Устроивших массовую драку в Туапсе граждан Узбекистана ждет депортация. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

На улице Сочинской около ТРЦ «Красная площадь» иностранцы устроили массовую драку из-за конфлита, который начался еще в автобусе. Бытовая ссора быстро переросла в потасовку, результатом которой теперь станет депортация из России.

Прокуратура уточняет, что в драке принимали участие 15 граждан Узбекистана. Все они были работниками одной организации. Мигрантов привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Наказание включает в себя выдворение из страны.

Ранее сообщалось, что в Казани агрессивная кондуктор избил и выгнал женщину из автобуса. Было возбуждено уголовное дело.