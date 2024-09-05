Михаила Хайкина назначили заместителем Председателя Правительства Московской области
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина назначили заместителем председателя правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Соответствующее решение приняли депутаты Московской областной Думы в рамках 91-го заседания. Его кандидатуру в областной парламент внес губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава Минблаго поблагодарил губернатора «за высокую оценку работы».
«Теперь у нас будет больше возможностей для реализации проектов по созданию комфорта на общественных территориях, развитию культурных и спортивных мероприятий, а также развитию туризма для гостей и жителей региона. Будем работать и достигать значимых результатов», — добавил Хайкин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.