Михаила Хайкина назначили заместителем Председателя Правительства Московской области

«Теперь у нас будет больше возможностей для реализации проектов по созданию комфорта на общественных территориях, развитию культурных и спортивных мероприятий, а также развитию туризма для гостей и жителей региона. Будем работать и достигать значимых результатов», — добавил Хайкин.