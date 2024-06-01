«Жлобье голопузое»: Милонов призвал запретить женщинам ходить без трусов на публике

Появление на публике в общественных местах в России представительниц прекрасной половины человечества без нижнего белья совсем их не красит, считает депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Мало того, парламентарий уверен, этому нужно законодательно положить конец.

По словам Милонова, на подобные размышления его натолкнули неоднократные жалобы россиян, смущенных внешним видом некоторых раскованных женщин. Он отметил, что планирует уже в ближайшее время разработать так называемый свод правил нахождения на российских улицах.

«Лето, жара, и опять это голопузое жлобье с вываливающимися телесами, нависающими над трусами и плавками, шлепающее во вьетнамках по нашим городам», — высказался он, слова Милонова приводятся в Telegram-канале «Кровавая Барыня».

По мнению Милонова, женщинам, выходящим из дома, стоит одеваться прилично и не так броско. А появление на публике без нижнего белья идет вразрез с общепринятыми этическими и нравственными нормами и предпочтениями общества, заключил депутат.

«В конце концов мы же в России живем, а не в Америке», — резюмировал Милонов.

Ранее депутат Милонов призвал приравнять многодетных матерей к госслужащим.