Минэнерго Подмосковья: последствия аварии на подстанции в Подольске устранены

В Подольске устранили последствия аварии на подстанции. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Московской области.

«Зафиксировано повреждение выключателя напряжением 110 кВ на подстанции «Подольск». Все потребители данного энергообъекта получают электроэнергию в полном объеме», — говорится в сообщении.

Авария произошла 3 апреля, на подстанции началось возгорание по причине сломанного масляного выключателя. После этого в ряде микрорайонах округа отключилось электричество. Энергию в дома пускали по резервной схеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.