Мингосуправления Подмосковья: прием заявок на участие в «Битве роботов» продлен

Прием заявок для участия в новом сезоне «Битвы роботов» продлен до следующего понедельника. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Все вовлеченные в сферу робототехники еще могут подготовить необходимые документы, придумать легенду роботу или утвердить состав команды», — говорится в сообщении.

Принять участие в детской категории «Битва мини-роботов» могут подростки в возрасте от 10 до 17 лет, вес их робота может составлять не более 1,5 килограмма, размер — до 25×25×25 сантиметров. Участникам чемпионата робототехники взрослой категории нужно создать робота весом не более 110 килограммов и размерами до 150×150×200 сантиметров. Оставить заявку для участия можно на Едином портале госуслуг.

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