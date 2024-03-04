Министр юстиции Украины призвал подвергнуть мобилизации коррупционеров

Он предложил начинать не с тех, кто находится в заключении, а тех, кто уже отбыл срок. Пока по действующему закону они не могут быть мобилизованы.

Малюська считает, что можно мобилизовывать и заключенных, даже осужденных за тяжкие преступления, – в первую очередь коррупционеров.

Министр заявил, что взятку на Украине давали или брали большинство людей. А многие коррупционеры являются патриотами, «просто патриотизм у них своеобразный и они жадные».

А пока на Украине свирепствует мобилизация. В Верховной раде признали превышение полномочий сотрудниками ТЦК. Депутат Дмитрий Разумков заявил, что их действия вызывают тревогу в обществе.