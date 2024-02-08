Ситуация с мобилизацией на Украине вызвала резонанс в обществе. Депутата Верховной рады Дмитрий Разумков сделал заявление о непривычном поведении представителей военкоматов.

По словам Разумкова, ранее жители воспринимали сотрудников военкоматов доброжелательно, но теперь начали избегать контактов и даже переходить на другую сторону улицы из-за страха перед ними. Об этом Разумков сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По мнению общественности, такое поведение обусловлено частыми случаями превышения полномочий сотрудниками военкоматов, использованием силы и агрессивным обращением с людьми и кандидатами на мобилизацию. Вместо того чтобы вызывать доверие и поддержку военного управления, их действия вызывают у общества тревогу и беспокойство.

Отдельные депутаты на Украине говорят о том, что необходимо проявлять важность соблюдения законности и уважительного отношения к гражданам со стороны военнослужащих и представителей военкоматов, особенно в условиях напряженной обстановки, связанной с мобилизацией.

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