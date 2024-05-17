Министр печати Чечни Дудаев пригрозил СМИ поменьше болтать о сбежавшей из дома чеченке Заурбековой

Ранее стало известно, что в столичный отдел полиции по району Нагатино-Садовники за помощью обратилась девушка из Чеченской республики Лия Заурбекова, рассказавшая, что ей пришлось сбежать из дома, где над ней якобы измывались родные и давали житья. Через некоторое время отделение окружили неизвестные, а позже девушка была отпущена полицейскими домой.

Ситуацию прокомментировал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы России Адам Делимханов, заявивший, что он взял ситуацию со сбежавшей из дома Заурбековой под личный контроль.

«Адам Делимханов сообщает, что ситуация находится полностью под его личным контролем. Между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет. Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — написал в своем аккаунте в соцсетях глава чеченского Минпечати Ахмед Дудаев.

В продолжение темы Дудаев посетовал, что любая связанная с Чечней новость, к сожалению, получает самую громкую огласку. Он попросил СМИ не раздувать произошедшее до вселенских масштабов.

«Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан», — добавил он.

Ранее мы писали, что глава Чечни Рамзан Кадыров похвалился в сети, как он в одиночку толкает огромный внедорожник.