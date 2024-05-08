Кадыров похвалился в сети, как он в одиночку толкает огромный внедорожник

Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает доказывать, что все сообщения в некоторых СМИ, о что, что он якобы необратимо болен и даже находится при смерти, не более чем обыкновенные фейки недругов России.

В среду, 8 мая, в сети появилось видео с Кадыровым, толкающим внушительных размеров внедорожник.

На ролике глава Чечни в одиночку, упираясь в капот джипа, играючи сдвинул машину с места и протолкал какое-то расстояние. При этом, политик был бодр, весел и улыбался.

Ранее помощник главы Чеченской республики опубликовал в соцсетях видео с тренировки Рамзана Кадырова в спортивном зале.

А перед этим сообщалось, что еще одна дочь главы Чечни Рамзана кадырова получила орден за заслуги перед республикой. 19-летняя Табарик Кадырова является учредителем компании «Ирс групп». В горадминистрации пояснили, девушкой проводится работа по развитию предпринимательства в Чечне и повышению инвестиционной привлекательности республики.