Минюст РФ признал украинский герб-трезубец и лозунг «Слава Украине» нацистской символикой

Министерство юстиции Российской Федерации включило Организацию украинских националистов (ОУН), а также всю ее атрибутику в список нацистских, информирует ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, утвержденный ведомством.

Помимо этого, в реестр нацистских символов внесен печально известный бандеровский лозунг «Слава Украине — героям слава».

«Включить в перечень организаций, указанных в частях 3 и 4 ст. 6 федерального закона „Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов“, атрибутики и символики этих организаций Организацию украинских националистов (ОУН), ее атрибутику и символику», — приводится в распоряжении российского Минюста.

Как добавили в правовом ведомстве, стилизованный украинский трезубец, где посредине находится меч (часто изображается, как герб Украины), также признан нацистской символикой.

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