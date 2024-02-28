Минобороны показало, как «драпали» в панике ВСУ при освобождении Ласточкино

Министерство обороны России опубликовало в соцсетях кадры из Ласточкино, которое с начала недели находится под полным контролем российских военных.

Оператор российского разведывательного беспилотника снял на видео бегство военнослужащих ВСУ во время штурма населенного пункта бойцами группировки войск «Центр». Отмечается, что во время бегства из Ласточкино украинские боевики спасались чуть ли не в чем мать родила, бросая технику с нацистской символикой.

«Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой», — сообщили в оборонном ведомстве.

В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.