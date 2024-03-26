Минобороны показало видео уничтожения живой силы ВСУ новейшими фугасными авиабомбами

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России нанесли серию ударов по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Отмечается, что атака по расположениям врага наносилась фугасными авиабомбами с универсальным модулем коррекции и планирования. В качестве подтверждения российское оборонное ведомство предоставило кадры сбрасывания снарядов.

«Бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника», — уточнили в Минобороны.

Напомним, на прошлой неделе в ходе инспекции по выполнению гособоронзаказа на предприятиях ОПК под Нижним Новгородом главе Минобороны Сергей Шойгу доложили, что с февраля 2024 года там организовано массовое изготовление российских ФАБ-3000, которые скоро поступят в зону СВО.

Ранее эксперт Леонков раскрыл, куда скоро на Украине полетят новые «страшные» ФАБ-3000.