Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа под Санкт-Петербургом и Москвой

«Около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — указывается в сообщении пресс-службы Минобороны в соцсетях.