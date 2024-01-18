Минобороны: ПВО уничтожила БПЛА самолетного типа под Санкт-Петербургом и Москвой
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Министерство обороны РФ подтвердило информацию о ночной атаке украинских боевиков при помощи ударных дронов на российские регионы.
Как сообщили в российском оборонном ведомстве, силы ПВО перехватили два вражеских дрона над Московской и Ленинградской областями.
«Около 1.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — указывается в сообщении пресс-службы Минобороны в соцсетях.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что средства противоракетной обороны в Подольске, Московской области, ликвидировали в небе вражеский беспилотник, летевший на Москву.