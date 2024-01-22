Минобороны рассказало, как ВСУ в панике бежали из освобожденного села Веселое в ДНР

Минобороны России описало детали штурма российскими бойцами населенного пункта Веселое в ДНР. Об освобождении поселка стало известно в четверг, 18 января.

Как рассказали в российском оборонном ведомстве, сначала разведчики четко определили места дислокации солдат ВСУ. После в дело вступили десантники ВС РФ, которые умело вскрыли систему обороны противника в воздуха. Затем начался основной штурм, в ходе которого расчетами FPV-дронов и огнем бронегрупп уничтожались огневые средства противника.

«Деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства десантники с нескольких направлений, под прикрытием бронегруппы на БМД-2 пошли на штурм», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

Там добавили, что часть украинских боевиков сложили оружие, сдавшись в плен. Остальные в панике бежали куда глаза глядят.

«Противник бежал, бросив раненых и убитых. Десантники взяли под контроль населенный пункт», — заключили в ведомстве.

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