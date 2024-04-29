Российское Министерство обороны разместило в своем аккаунте в соцсетях видео поражения в зоне СВО того самого американского танка Abrams, который впервые был эвакуирован с Авдеевского направления.

Отмечается, что эвакуация вражеской бронетехники проходила в два этапа: сначала военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы для обеспечения безопасности личного состава провели необходимую инженерную разведку местности. И затем уже была проведена операция по эвакуации Abrams.

Как сообщил накануне руководитель пресс-центра российской группировки войск «Центр» Александр Савчук, уже скоро все желающие смогут лицезреть американский танк на выставке трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве.

Ранее мы писали, что председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун во время пресс-конференции не смог ответить на вопросы о гипотетической победе Украины в соперничестве с России, а также об уязвимости танков Abrams перед БПЛА.