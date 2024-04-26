Пентагон не стал комментировать информацию об уязвимости Abrams

Председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун во время пресс-конференции не смог ответить на вопросы о гипотетической победе Украины в соперничестве с России, а также об уязвимости танков Abrams перед БПЛА.

На вопрос о возможной победе Украины над Россией чиновник заявил о том, что западная коалиция должна убедиться в возможности Киева выстроить самостоятельную защиту. Кроме того, он не стал комментировать появившиеся в ряде средств массовой информации сведения о том, что ВСУ отказались от использования американских танков Abrams из-за непрекращающейся активности беспилотников России, благодаря которым многотонные машины стали излишне уязвимыми. Этот вопрос был переадресован Брауном Киеву.

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