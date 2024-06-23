Минобороны РФ пообещало отомстить Украине за воскресный удар по Севастополю

Удар по Севастополю ракетой ATACMS со стороны Украины, в результате чего погибли несколько мирных отдыхающих, в том числе дети, не останется без достойного ответа, заявили в Минобороны РФ.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, трое погибши, из них двое - дети.

«Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале.

Напомним, очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке. Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.

СК России возбудил уголовное дело по статье «теракт» после атаки ВСУ на Севастополь. Там добавили, что в настоящее время на месте трагедии уже работают следователи и криминалисты.