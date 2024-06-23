Ад в Учкуевке: отдыхающие на пляже пытаются сами реанимировать пострадавших, люди в крови, повсюду детский плачь

Очевидцы продолжают постить в соцсетях фрагменты происходящего сейчас в Севастополе на пляже в Учкуевке, где сегодня утром упали осколки одной из сбитых ПВО украинских ракет ATACMS американского производства.

Пока не приехали скорые отдыхающие сами пытались помочь пострадавшим от осколков, находившихся в кассетных боеприпасах ракеты. Повсюду паника, неразбериха, слышен детский плачь.

Несмотря на то, что уже госпитализированы около 100 человек, сейчас на пляже в Учкуевке медиками оказывается вся необходимая первая помощь пострадавшим.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полёта на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. В результате чего пострадали мирные жители, двое - дети.