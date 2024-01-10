Минобороны: «Солнцепеки» группировки «Запад» уничтожили бронетехнику ВСУ под Купянском

В Министерстве обороны РФ проинформировали об очередных успехах российских войск в зоне СВО на Купянском направлении.

Там отметили, что за минувшие сутки российскими боевыми экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 «Солнцепек» группировки ВС РФ Запад» на Купянском направлении были ликвидированы укрепленные блиндажи ВСУ с бронетехникой.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-А1 "Солнцепек" 6-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Купянском направлении уничтожили укрепленные блиндажи с бронетехникой подразделений ВСУ. Пуски были проведены на расстоянии более 4,5 километра», — цитирует заявление Минобороны РИА Новости.

Там добавили, что стрельба по украинским укрепрайонам велась и ведется с применением современных топогеодезических программных систем.

Всего же за прошедшие сутки сутки потери ВСУ под Купянском насчитывают не менее 30 боевиков. Российские военные также уничтожили склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.

Ранее украинский главврач раскрыл шокирующие цифры потерь ВСУ.