Количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ всего за несколько последних недель увеличилось на минимум 30%. Такие данные, как пишет ABC News, привел главврач больницы им. Мечникова в Днепропетровске Сергей Рыженко.

К слову, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал, что за минувший 2023 года ВСУ потеряли более 215 тысяч бойцов.

«Доктор Сергей Рыженко рассказал <…>, что больница , в нескольких часах езды от места боевых действий, ежедневно принимает от 40 до ста тяжелораненых, а его команда проводит от 50 до ста хирургических операций в сутки», — говорится в материале издания.

Несмотря на подобные неутешительные данные, президент Украины Владимир Зеленский не намерен вести переговоры с Россией и собирается по очередной волне мобилизации бросить на передовую порядка полумиллиона простых украинцев. В конце прошлого года в Верховную раду страны был внесен соответствующий законопроект, который, среди прочего, предполагает призывать на фронт даже инвалидов.

Ранее американский экс-разведчик Риттер заявил о стратегическом поражении ВСУ в зоне СВО.