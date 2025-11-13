Штурмовое подразделение 114-го мотострелкового полка 127-й дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» совершило стремительный рывок на шесть километров и освободило село Новое в Запорожской области. Министерство обороны РФ предоставило соответствующие кадры.

Стрелок с позывным Ямач рассказал, что в населенном пункте Новое вражеский миномет вел огонь по российским военным, когда они выполняли свою задачу.

«Баба-Яга» летала, «Мавики» висели над головами – высматривали, где прячемся. Прилеты плотные были, земля ходила. Страшновато, конечно, но справились», – сказал Ямач.

Старший стрелок с позывным Родин подчеркнул значимость погодных условий при штурме населенных пунктов. Дождь и туман создают благоприятные условия для наших бойцов, затрудняя действия вражеских боевиков и операторов беспилотников.

В селе Новое военнослужащие подразделения «Восток» столкнулись с мощными укреплениями ВСУ. Однако это не спасло противника.

«В первый дом зашли – всё укреплено, мешками заложено, крыша усилена. Новое взяли благодаря хорошей подготовке – инструкторы, командование, всё по уму. С парнями шли ровно, каждый свое знал», – отметил Родин.

Несмотря на сложности, штурмовые отряды успешно освободили село Новое, обеспечив продвижение российских войск и их закрепление на новых позициях в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ нашли десятки тел бойцов ВСУ на опорном пункте в Запорожской области.