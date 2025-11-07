На освобожденной территории Запорожского направления обнаружены брошенные позиции ВСУ с неубранными телами

В ходе зачистки занятого опорного пункта украинских вооруженных формирований российские подразделения обнаружили шокирующую картину. Как сообщило информагентство ТАСС со слов военнослужащего 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан, на территории укрепрайона находились десятки тел военнослужащих ВСУ, оставленных без погребения.

По свидетельству участника боевых действий, некоторые из обнаруженных останков находились на позициях более года. Российский военный отметил, что зрелище произвело на него тяжелое впечатление

«Все ими усеяно. Я шел от блиндажа к блиндажу, там метров 200. В этих 200 метрах десятки тел», — привел подробности собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что боец ВС РФ откопал сослуживца, заваленного землей после атаки дрона ВСУ.