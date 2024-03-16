Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 330 солдат и кучу бронетехники на Донецком направлении

Министерство обороны РФ проинформировало об очередных успехах российских военных в зоне СВО.

По заявлению старшего офицера пресс-центра группировки «Юг», ее подразделения нанесли серьезный урон вражеским войскам в районе населенных пунктов Новомихайловка, Прасковиевкиа, городов Курахово и Константиновка в ДНР.

«Подразделения «Южной» группировки войск при поддержке ударов авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад ВСУ», — приводится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 330 своих военнослужащих. Также российскими войсками были уничтожены танк, бронетранспортер, 12 пикапов и бронеавтомобиль «Козак».

Ранее мы писали, что российские военные уничтожили сразу 300 боевиков «Кракена» одной авиабомбой.