Вооруженные силы Украины продолжают нести ощутимые потери в живой силе с зоне проводимой Россией СВО. Причиной тому, как рассказали в российском Минобороны, высокоточное оружие, используемое ВС РФ.

Как проинформировал начштаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким, накануне одним точным ударом полуторатонной объемно-детонирующей авиабомбы (ОДАБ) было ликвидировано более 300 боевиков украинского националистического бандформирования «Кракен».

«В результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования "Кракен" уничтожено до 300 боевиков», — сказал Ким.

Как добавили в российском оборонном ведомстве, в штабе Объединенной группировки войск глава Минобороны Сергей Шойгу провел совещание, где министру были доложены данные объективного положения дел на передовой в зоне СВО.

Ранее мы писали, что накануне выборов президента России ВСУ активизировали террористические атаки. Однако прорваться на территорию России боевикам не удалось. Теперь на Украине ожидают ответного удара: местные СМИ сообщают об эвакуации населения в Сумской области.