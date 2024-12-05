Минпромторг сократит выпуск двигателей для SSJ-100, МС-21 и Ту-214

Минпромторг России скорректировал свои планы касательно производства авиационных двигателей для новых моделей самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025-2026 годы. Вместо запланированных 192 двигателей, по программе развития до 2030 года, будет произведено 128. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на проект соответствующего постановления.

Изменения в сроках обусловлены необходимостью адаптации к текущим рыночным требованиям и графикам авиационных производств, чтобы избежать ненужных затрат на хранение оборудования.

В 2025 году предполагается выпустить 24 двигателя, а затем в 2026 — 104. В то же время сертификация ключевых моделей, таких как ПД-8, все еще не завершена. Главные трудности связаны с производством комплектующих, включая замену импортных элементов.

Например, для SSJ-100 требуется заменить около 80% иностранных компонентов, как отмечают эксперты. Проблемы с сертификацией, в том числе для систем предотвращения столкновений, также негативно влияют на темпы производства.

Корректировка планов окажет влияние не только на двигатели, но и на объем выпуска самих самолетов. Сообщается, что рыночный спрос оказался ниже ожидаемого, что требует пересмотра программы. Так, количество планируемых самолетов снизилось с 1081 до 994 до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил допускать к тяжелым производствам 16-летних подростков.