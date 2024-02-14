Минтранс Подмосковья: автомобилисты проехали по М-12 «Восток» более трех миллионов раз

С момента открытия всей трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани автомобилисты совершили по ней более 3,1 миллиона поездок, старт движению в декабре 2023 года дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».

В ведомстве уточнили, что наиболее востребованными участками новой трассы у водителей стали обход Балашихи в Московской области, маршрут от ЦКАД до Орехово-Зуева и участок от Орехово-Зуева до Петушков. Рекордный трафик был зафиксирован 30 декабря 2023 года — более 91 тысячи поездок. Отметим, что трассу построили в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». В конце 2024 года по М-12 можно будет доехать до Екатеринбурга, после — до Тюмени. Трасса станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия», который будет следовать от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.