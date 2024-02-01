Минтранс Подмосковья: число несчастных случаев на объектах железнодорожной инфраструктуры в Мосузле снизилось за год

В 2023 году было зафиксировано снижение случаев травмирования жителей на объектах железнодорожной инфраструктуры в Мосузле, их число сократилось на 11% в сравнении с показателям предыдущего года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

При этом 413 случаев из общего числа произошли в Московской области, еще 152 — в Москве. Чаще всего они происходили из-за нарушения правил нахождения на железнодорожных объектах, а также перехода через железнодорожные пути в неположенных местах.

«Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. <…> МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.