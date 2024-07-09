Минтранс Подмосковья: Мострансавто сдало на утилизацию более трехсот списанных автобусов с начала года

С начала 2024 года АО «Мострансавто» сдало на утилизацию 333 списанных автобуса различной вместимости, вес вторичных материалов составил 2,9 тысячи тонн. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В планах компании передать на ликвидацию еще около 300 транспортных средств. На переработку уже передали автобусы марок ГолАЗ-6228, ЛиАЗ 5292, ГолАЗ-5251, ЛиАЗ 429260. В ведомстве уточнили, что такая работа позволяет освободить площади для размещения активного автопарка и новых автобусов, а также пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома. Помимо этого, так компания экономит средства, потому что после утилизации автобусы снимаются с учета в госавтоинспекции и на автобусы прекращается начисление ежегодного транспортного налога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.