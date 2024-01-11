Минтранс Подмосковья: пассажиры ЦППК перевезли почти пятьсот тысяч животных за год

В 2023 году пассажиры ЦППК перевезли 471 тысяч животных, что на 16% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в областном Минтрансе со ссылкой на данные компании.

Наиболее часто граждане путешествовали с кошками и собаками, однако, встречались также минипиг Свиппа и хорек-альбинос Вася. Самыми популярными направлениями для поездок с питомцами стали Казанское и Ярославское, чаще всего их брали в поездки в августе. Отметим, что в поездах компании можно провозить мелких домашних животных, стоимость проезда составит 25% от полного разового билета по этому маршруту и будет зависеть от маршрута поездки, а также от категории поезда. На МЦД животных можно провозить бесплатно. При этом животные не должны мешать другим пассажирам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.