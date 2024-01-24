Минтранс Подмосковья: пассажиры ЦППК записали свыше десяти миллионов билетов на транспортные карты за год
Фото: [ЦППК]
В 2023 году пассажиры ЦППК записали 10,2 миллиона билетов на транспортные карты, что в 2,5 раза больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на сообщение компании.
Наибольшей популярностью пользовалась «Тройка», на нее было записано 8,7 миллиона билетов. Чаще всего запись происходила в билетных автоматах — 9,4 миллиона раз. Кроме того, 800 тысяч операций провели в кассах, остальные — у кассиров-контролеров в поездах.
«Пассажиры отмечают удобство транспортных карт, на которых одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. Другой востребованный способ оплаты проезда — официальное мобильное приложение компании, где с недавних пор внедрена услуга SberPay», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.