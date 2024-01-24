Минтранс Подмосковья: пассажиры ЦППК записали свыше десяти миллионов билетов на транспортные карты за год

«Пассажиры отмечают удобство транспортных карт, на которых одновременно могут находиться и абонемент на пригородные поезда, и разовый билет ЦППК, и билет на городской или областной транспорт. Другой востребованный способ оплаты проезда — официальное мобильное приложение компании, где с недавних пор внедрена услуга SberPay», — добавили в сообщении.