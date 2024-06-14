Минтранс Подмосковья: почти тридцать тысяч карт провожающего оформили пассажиры ЦППК с начала года

С начала 2024 года пассажиры ЦППК воспользовались картой провожающего 28,4 тысячи раз, с ее помощью они могут бесплатно пройти на платформу и выйти обратно в течение получаса после оформления. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.

«Особым спросом у пассажиров ЦППК сервис пользуется в разгар туристического и дачного сезонов, когда нужно проводить или встретить родственника, помочь донести тяжелую сумку», — говорится в сообщении.

Чаще всего карту оформляли на Казанском направлении, в тройку лидеров также вошли Горьковское и Ярославское. Отметим, что ее можно оформить в билетной кассе, для этого нужно оставить небольшой залог, который вернут вне очереди после того, как пассажир выйдет с платформы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.