Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке в регионе утром в среду

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 960 тысяч автомобилей, загруженность оценивается в три балла.

Как сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в настоящее время основные затруднения движения в сторону столицы наблюдаются на трассах «Беларусь», «Дон», «Волга» и «Крым».

Также небольшие заторы есть на Ленинградском, Каширском, Пятницком, Варшавском, Щелковском, Киевском, Калужском, Можайском, Новорижском, Носовихинском и Осташковском шоссе.

Автомобилистам напомнили, что за рулем следует быть предельно внимательными. Также водителей призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье при поддержке президента строят порядка сорока дорожных объектов.